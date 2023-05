Probabili formazioni Roma-Bayer Leverkusen: andata semifinali Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen, match di andata della semifinale di Europa League 2022/2023. Giovedì 11 maggio alle 21:00 il primo round del doppio confronto valido per la finale di Budapest. La Roma, detentrice della Conference League, sogna la seconda finale europea consecutiva. Come 2003/04, lo Special One sogna di vincere un trofeo UEFA per due stagioni di fila. Di fronte c’è il Bayer di Xabi Alonso. Allievo contro maestro, visto che l’ex Real Madrid è stato allenato da Josè Mourinho ai tempi dei blancos. Questa è la prima sfida a eliminazione diretta tra le due squadre, anche se ci sono quattro precedenti nella fase a gironi di Champions League.

ROMA – Dybala sì, Dybala no. Mourinho lo valuta in questi giorni, poi deciderà. Ma la gestione di queste settimane è stata orientata a portare l’argentino in campo nelle migliori condizioni. Da valutare anche Wijnaldum che si gioca una maglia con Bove. Smalling verso il forfait, Cristante pronto in difesa.

BAYER LEVERKUSEN – Schick e Lunev gli unici indisponibili. Spazio al 3-4-3 con Diaby, Hlozek e Wirtz in attacco.

Le probabili formazioni di Roma-Bayer Leverkusen

Roma (3-4-2-1): Rui Patrício; Mancini, Cristante, Ibanez; Zalewski, Matić, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham

Ballottaggi: Wijnaldum 55% – Bove 45%; Zalewski 60% – Celik 40%

Indisponibili: Kumbulla, El Shaarawy, Karsdorp, Belotti, Llorente, Smalling, Solbakken (non in lista Uefa)

Squalificati: –

Bayer Leverkusen (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Amiri, Andrich, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz

Ballottaggi: –

Indisponibili: Schick, Lunev

Squalificati: –