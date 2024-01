Probabili formazioni Napoli-Verona: ventitreesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Verona, match della ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 15:00 di domenica 4 febbraio nella cornice del ‘Maradona’. Walter Mazzarri inizia a ritrovare pedine importanti e cerca tre punti contro un Verona in costruzione, la cui rosa è stata rivoluzionata a gennaio. Hien, Terracciano, Ngonge (ora al Napoli), Djuric via. Aspettando gli acquisti, Baroni cerca certezze. Esame difficile per gli scaligeri, che però vogliono mettere in difficoltà i partenopei. Nel corso della settimana Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

NAPOLI – Anguissa torna, Osimhen per ora no. Una pedina preziosa in più per Mazzarri, che ritrova anche Kvaratskhelia, Cajuste e Simeone dopo il turno di squalifica. Si torna probabilmente al 4-3-3.

VERONA – Mboula, Suslov e Lazovic pronti ad agire a supporto di Henry. Duda e Folorunsho in mediana. In difesa spazio a Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani e Cabal. Aspettando novità sul fronte mercato.

Le probabili formazioni di Napoli-Verona

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Zielinski 55% – Cajuste 45%

Indisponibili: Meret, Olivera, Osimhen

Squalificati: –

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Folorunsho; Mboula, Suslov, Lazovic; Henry

Ballottaggi: –

Indisponibili: Berardi

Squalificati: –