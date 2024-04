Probabili formazioni Napoli-Roma: trentaquattresima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Roma, big match della trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle 18:00 di domenica 28 aprile nella cornice dello stadio ‘Maradona’. La corsa Champions League prosegue e Francesco Calzona e Daniele De Rossi sono pronti a contendersi i tre punti in palio. Nel match di andata fu la Roma ad imporsi dopo una gara spigolosa, che vide i partenopei (all’epoca allenati da Mazzarri) chiudere in nove uomini. Ora il Napoli vuole la rivincita per rientrare nella corsa ad un posto nell’Europa nobile. Di seguito, ecco le mosse di formazioni dei due allenatori con tutti gli approfondimenti sui probabili protagonisti in campo.

NAPOLI – Un dubbio solo per Calzona. Zielinski o Traore? Il polacco è favorito. Non è in discussione il tridente: Politano, Osimhen e Kvaratskhelia pronti ad agire dal 1′ di gioco.

ROMA – Due, forse tre, assenze pesanti per De Rossi: Llorente e Paredes sono squalificati, mentre Lukaku è in dubbio e dovrà essere valutato. Azmoun si candida in attacco. In difesa ballottaggio tra Smalling e Huijsen.

Le probabili formazioni di Napoli-Roma

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Zielinski 60% – Traore 40%

Indisponibili: Olivera

Squalificati: –

Roma (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Azmoun, El Shaarawy

Ballottaggi: Angelino 55% – Spinazzola 45%; Azmoun 70% – Lukaku 30%; Smalling 55% – Huijsen 45%

Indisponibili: Lukaku (in dubbio), Smalling (in dubbio)

Squalificati: Llorente, Paredes