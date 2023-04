Probabili formazioni Napoli-Milan: ritorno quarti Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Napoli-Milan, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 18 aprile. La partita dello stadio ‘Maradona’ sarà visibile in diretta su su Sky Sport e Infinity+. Si riparte dall’1-o dell’andata targato Bennacer nell’andata. Operazione rimonta per Spalletti che ha già lanciato un appello ai tifosi per un’atmosfera in grado di trascinare. Da valutare Victor Osimhen, ma il centravanti va verso una maglia da titolare. Con lo Scudetto ad un passo, il Napoli cerca una semifinale storica. Ma di fronte c’è una squadra che in Champions sa esaltarsi come poche altre. Spalletti o Pioli? Scopriamolo insieme. Prima ecco gli aggiornamenti in tempo reale sulle possibili scelte dei due allenatori.

NAPOLI – Squalificati Kim e Anguissa. Due assenze che pesano come un macigno e che aprono la strada a Juan Jesus e Ndombele. La notizia però è il ritorno probabile dal 1′ di Osimhen.

MILAN – Squalificati il Milan non ne ha. Giroud guida l’attacco, Brahim Diaz, Bennacer e Leao a supporto. Krunic e Tonali dovranno vincere duelli cruciali in mezzo al campo.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zieliński; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: –

Indisponibili: Simeone

Squalificati: Kim, Anguissa

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud

Ballottaggi: Brahim Diaz 55% – Saelemaekers 45%

Indisponibili: Ibrahimovic

Squalificati: –