Probabili formazioni Napoli-Genoa: venticinquesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa, match della venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024. Sabato 17 febbraio alle 15:00 le due squadre scenderanno in campo al ‘Maradona’, dove spesso e volentieri in questa stagione i partenopei hanno faticato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Nel corso della settimana, Sportface.it vi offrirà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Walter Mazzarri e Alberto Gilardino. Le due squadre hanno obiettivi diversi, ma c’è urgenza di punti. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme. Ecco i probabili protagonisti di questa sfida.

NAPOLI – Quale modulo? 3-5-1-1 o 4-3-3? Mazzarri ritrova due giocatori chiave che sembrano portare al ritorno alla difesa a quattro. Osimhen torna dalla Coppa d’Africa. Mario Rui ha scontato il turno di stop del giudice sportivo.

GENOA – Spazio al 3-5-2 con Gudmundsson e Retegui in attacco. Spence e Martin sulle fasce. Haps ai box. De Winter torna dalla squalifica.

Le probabili formazioni di Napoli-Genoa

Napoli (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: –

Indisponibili: Meret, Olivera, Osimhen

Squalificati: Juan Jesus

Genoa (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Haps

Squalificati: