Probabili formazioni Monza-Inter: quarta giornata Serie A 2024/2025

Le probabili formazioni di Monza-Inter, match della quarta giornata di Serie A 2024/2025. Alle ore 20.45 di domenica 15 settembre lo U-Power Stadium ospita i brianzoli e i nerazzurri per questo derby lombardo. Due punti per i padroni di casa, che non hanno mostrato un gioco sfavillante ma possono migliorare, sette per i campioni d’Italia in carica che guidano la classifica visto che nessuna formazione è a punteggio pieno. Chi vincerà? Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale nel corso dell’avvicinamento al match sulle probabili mosse di formazione dei due allenatori, Alessandro Nesta e Simone Inzaghi.

MONZA – Pedro Pereira rileva l’indisponibile Birindelli con Ciurria anche lui non al meglio, davanti Caprari e Maldini alle spalle di Djuric.

INTER – Lautaro a caccia dei primi gol e in coppia con Thuram, fuori Frattesi per un lieve infortunio, mentre Calhanoglu torna non in perfette condizioni dalla Turchia.

Le probabili formazioni di Monza-Inter

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Caprari; Djuric.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Cragno, Ciurria, Birindelli, Mota

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram

Ballottaggi: –

Indisponibili: Buchanan, Frattesi

Squalificati: –