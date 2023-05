Probabili formazioni Milan-Inter: andata semifinali Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Inter, semifinale di andata di Champions League. Un derby da brividi, da seguire tutto d’un fiato in due confronti andata e ritorno in uno stadio leggendario: San Siro. Mercoledì 10 maggio alle 21:00 si parte con i rossoneri in casa. Pioli contro Inzaghi per il sogno di una finale contro una tra Manchester City e Real Madrid. Si tratta del terzo precedente di un euroderby di Milano in competizioni UEFA per club. Il Milan ha prevalso in entrambi i precedenti: nelle semifinali del 2002/03 ai gol in trasferta e ai quarti di finale del 2004/05. L’Inter cerca la rivincita, dopo aver già vinto un trofeo in palio tra le due squadre: la Supercoppa Italiana. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori.

MILAN – Spazio ai titolarissimi dopo tanto turn over in questi giorni. Giroud guida l’attacco. Brahim, Bennacer alle sue spalle con Leao in dubbio: se non recupera c’è Saelemaekers. Tonali e Krunic a centrocampo.

INTER – Dzeko e Lautaro in attacco, Lukaku verso la panchina. Brozovic in regia. Darmian, Acerbi e Bastoni in difesa.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Brahim Díaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega, Leao (in dubbio)

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro

Ballottaggi: Dzeko 55% – Lukaku 45%

Indisponibili: Skriniar, Gosens

Squalificati: –