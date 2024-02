Probabili formazioni Milan-Atalanta: ventiseiesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta, match valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione rossonera, archiviati gli impegni in Europa League, deve tornare ad immergersi nel campionato in un importante scontro diretto in ottica Champions. I nerazzurri, dal loro canto, sono in un momento di grande forma e sperano di portare a casa un prezioso successo. La partita è in programma lunedì 26 febbraio alle ore 20:45 al Meazza e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Su Sportface.it troverete prima gli aggiornamenti sulle possibili scelte di formazione. Poi vi terremo compagnia con gli approfondimenti del match: pagelle, moviola e parole dei protagonisti. Ecco le possibili scelte dei due allenatore Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini.

MILAN – Da valutare Calabria. Giroud in attacco con Pulisic, Loftus Cheek e Leao a supporto. Reijnders e Adli i favoriti nel reparto di centrocampo.

ATALANTA – Sono da valutare le condizioni di Lookman. Scalvini, Djimsiti e Kolasinac in difesa, con Hien ai box. Holm e Ruggeri sulle fasce. A centrocampo, dopo la squalifica, si rivede Ederson al fianco di De Roon. Koopmeiners, De Ketelaere e Miranchuk nel fronte offensivo.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

Ballottaggi: –

Indisponibili: Tomori, Kalulu, Pobega, Calabria (in dubbio).

Squalificati: Jovic.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere

Ballottaggi: Miranchuk 55% – Scamacca 45%;

Indisponibili: Palomino, Lookman.

Squalificati: –