Probabili formazioni Lecce-Udinese: trentaseiesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Udinese, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:30 di lunedì 13 maggio nella cornice dello stadio Via Del Mare, dove le due squadre cercheranno tre punti importanti in questo momento della stagione. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. La compagine giallorossa è giunta ad un passo dalla salvezza e deve solo amministrare le ultime sfide che restano. I bianconeri, dal loro canto, sono ancora in piena lotta per mantenere la categoria e hanno assolutamente bisogno di vincere. Di seguito, ecco le mosse di formazione dei due allenatori, Luca Gotti e Fabio Cannavaro.

LECCE – Gotti non rinuncia al 4-4-2 e in attacco dovrebbe schierare Sansone al fianco di Krstovic, complice la squalifica di Piccoli. Ramadani è ristabilito e dovrebbe prendere posto in mezzo al campo insieme a Blin.

UDINESE – Cannavaro si affida al solito 3-5-1-1, con Pereyra alle spalle di Lucca in avanti. A centrocampo troviamo Samardzic, Walace e Payero, che torna dopo il turno di squalifica. Anche Perez ha scontato lo stop e dovrebbe essere in campo.

Le probabili formazioni di Lecce-Udinese

Lecce (4-4-2): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Blin, Ramadani, Dorgu; Krstovic, Piccoli

Ballottaggi: Piccoli 60% – Sansone 40%

Indisponibili: Kaba, Dermaku, Banda.

Squalificati: Piccoli.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: Ehizibue 55% – Ebosele 45%

Indisponibili: Deulofeu, Davis, Lovric, Thauvin, Ebosse (in dubbio)

Squalificati: –