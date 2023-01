Probabili formazioni Lecce-Milan, diciottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lecce-Milan, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Dopo la sfida di Coppa Italia contro il Torino, la formazione rossonera torna in campo al Via Del Mare per affrontare i salentini in una gara che assume un’estrema importanza: un successo permetterebbe a Leao e compagni di tenere vivi i sogni scudetto, mentre un’altra battuta d’arresto potrebbe rivelarsi fatale. I giallorossi, invece, vanno a caccia di un altro risultato utile per consolidare la propria posizione davanti alle dirette rivali per la salvezza. La gara, che andrà in scena alle ore 18:00 di sabato 14 gennaio, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due tecnici Stefano Pioli e Marco Baroni.

Le probabili formazioni di Lecce-Milan

LECCE – Baroni recupera Hjulmand che, dopo la squalifica, torna in mezzo al centrocampo. In attacco Colombo favorito su Ceesay.

MILAN – Pioli deve fare a meno dello squalificato Tonali, al suo posto Pobega e Krunic si giocano una maglia da titolare.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Blin, Hjulmand; Strefezza, Colombo, Di Francesco.

Ballottaggi: Colombo 55% – Ceesay 45%, Gallo 55% – Pezzella 45%.

Indisponibili: Dermaku, Bistrovic, Helgason, Pongracic.

Squalificati: –

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Pobega, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Ballottaggi: Diaz 55% – De Ketelaere 45%, Saelemaekers 55% – Messias 45%.

Indisponibili: Maignan, Florenzi, Ibrahimovic, Origi, Ballo-Toure, Rebic.

Squalificati: Tonali.