Probabili formazioni Torino-Spezia, diciottesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Torino-Spezia, match valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La squadra granata è reduce dalla gara di Coppa Italia contro il Milan e adesso vuole tornare al successo in campionato, per provare ad avvicinarsi alle zone di medio-alta classifica. I bianconeri, invece, hanno ottenuto due pareggi in altrettante partite nel 2023 e, per questo motivo, sperano di portare a casa i primi tre punti di questo nuovo anno. La gara, che andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 15 gennaio, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn. Ecco le possibili scelte dei due tecnici Ivan Juric e Luca Gotti.

Le probabili formazioni di Torino-Spezia

TORINO – Juric dovrebbe confermare Sanabria in attacco, alle sue spalle Miranchuk e Vlasic. Linetty out per squalifica.

SPEZIA – Si va verso la formazione tipo, con Zoet unico indisponibile. In attacco confermatissimi Gyasi e Nzola.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Buongiorno, Schuurs, Rodriguez; Vojvoda, Ricci, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

Ballottaggi: Vlasic 55% – Radonjic 45%

Indisponibili: Aina, Lazaro, Pellegri, Ilkhan.

Squalificati: Linetty.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Gyasi, Nzola.

Ballottaggi: Holm 60% – Amian 40%

Indisponibili: Zoet.

Squalificati –