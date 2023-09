Probabili formazioni Lecce-Genoa: quinta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Genoa, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Alle 20:45 di venerdì 22 settembre le due squadre scenderanno in campo con l’obiettivo dei tre punti. D’Aversa e Gilardino sono le due sorprese di questo avvio di stagione e non vogliono fermarsi dopo i bei pareggi ottenuti contro il Monza e il Napoli. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

LECCE – Confermatissimo Krstovic, autore di tre gol nelle prime tre partite stagionali. Come Bojinov e Vucinic (suo idolo). Ai lati pronti Almqvist e uno tra Banda (favorito) e Strefezza. Rafia, Ramadani e Kaba a centrocampo. Squalificato Baschirotto, in difesa tocca a Touba.

GENOA – Malinovskyi torna dal 1′ con Gudmundsson alle spalle di Retegui, che cerca altri gol pesanti. Badelj al centro, Strootman e Frendrup ai lati a centrocampo. Sabelli, Bani, Dragusin e Vasquez nel reparto a quattro in difesa.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LECCE-GENOA

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Touba, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Banda

Ballottaggi: Banda 60% – Strefezza 40%.

Indisponibili: –

Squalificati: Baschirotto

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson; Retegui.

Ballottaggi: Badelj 60% – Thorsby 40%, Sabelli 60% – Martin 40%.

Indisponibili: Vogliacco, Messias.

Squalificati: –