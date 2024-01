Probabili formazioni Lazio-Lecce, ventesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I biancocelesti sono reduci da tre vittorie consecutive e vogliono assolutamente proseguire la serie positiva per avvicinarsi ulteriormente alla zona Champions League. La compagine salentina, dopo il pareggio con il Cagliari, spera di beffare i capitolini come fatto nella gara di andata. Si parte alle ore 12:30 di domenica 14 gennaio e la partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky Sport. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Maurizio Sarri e Roberto D’Aversa.

LAZIO – Da valutare le condizioni di Immobile, che potrebbe partire dalla panchina lasciando ancora spazio a Castellanos insieme a Zaccagni ed Isaksen. In difesa Romagnoli pronto a tornare titolare insieme a Patric.

LECCE – Out Dermaku e Sansone, ma anche Banda che, dopo aver terminato la squalifica, sarà ancora indisponibile perché impegnato in Coppa d’Africa; in attacco Oudin, Strefezza e Piccoli. In difesa potrebbe esserci Pongracic al fianco di Baschirotto.

Le probabili formazioni di Lazio-Lecce

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Isaksen, Castellanos, Zaccagni

Ballottaggi: Isaksen 55% – Felipe Anderson 45%

Indisponibili: Immobile (in dubbio), Luis Alberto.

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Piccoli, Strefezza

Ballottaggi: Piccoli 55% – Krstovic 45%; Pongracic 55% – Blin 45%

Indisponibili: Dermaku, Sansone

Squalificati: –