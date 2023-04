Probabili formazioni Hellas Verona-Sassuolo: ventinovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Sassuolo, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Le due squadre scenderanno in campo alle 18:30 di sabato 8 aprile nella cornice del Bentegodi. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto. Prima però viviamo quest settimana in compagnia con gli aggiornamenti e le notizie in tempo reale per valutare le possibili scelte dei due allenatori per questa gara. Obiettivo salvezza per gli scaligeri, voglia di migliorarsi ancora per i neroverdi. Ecco le formzioni probabili.

HELLAS VERONA – Lazovic e Verdi scalpitano alle spalle di Gaich, che resta favorito in attacco. Tameze e Duda a centrocampo, con Veloso verso la panchina. Dawidowicz e Magnani in difesa.

SASSUOLO – Berardi, Pinamonti e Laurienté nel tridente d’attacco. Frattesi, Maxime Lopez e Matheus Henrique. Ruan ed Erlic in difesa.

Le probabili formazioni di Hellas Verona-Sassuolo

Verona (3-5-2): Montipò; Hien, Dawidowicz, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Verdi; Gaich

Ballottaggi: –

Indisponibili: Henry, Hrustic

Squalificati: –

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Ruan, Erlic, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, M. Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

Ballottaggi: M. Henrique 60% – Thorstvedt 40%, Lopez 55% – Obiang 45%.

Indisponibili: –

Squalificati: –