Probabili formazioni Lazio-Genoa: ottavi Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Genoa, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 5 marzo nella cornice dello stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Canale 5 oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa partita. La squadra biancoceleste vuole andare avanti nel suo percorso. Quella rossoblù invece, dopo aver superato la Reggiana di Nesta, vuole regalarsi un’impresa nella Capitale. Di seguito, ecco le possibili mosse di formazione di Maurizio Sarri e Alberto Gilardino.

LAZIO – Tanto turn over per Sarri. Sepe si candida in porta. Luca Pellegrini cerca posto in difesa. Kamada, Cataldi e Vecino a centrocampo. Poi tridente inedito formato da Isaksen, Castellanos e Pedro.

GENOA – Retegui cerca minuti con Messias a supporto. Leali cerca posto tra i pali. Thorsby, Badelj e Malinovskyi pronti a centrocampo. Chance Vogliacco in difesa. Squalificato Frendrup.

Lazio (4-3-3): Sepe; Lazzari, Patric, Gila, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Vecino; Felipe Anderson, Castellanos, Isaksen

Ballottaggi: Lazzari 55% – Hysaj 45%

Indisponibili: Romagnoli, Zaccagni, Luis Alberto

Squalificati: –

Genoa (3-5-2): Leali; Vogliacco, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Malinovskyi, Haps; Messias, Retegui

Ballottaggi: –

Indisponibili: Jagiello, Ekuban, Strootman, Gudmundsson (in dubbio)

Squalificati: Frendrup