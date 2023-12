Inter, Marotta: “A Napoli vittoria limpida e meritata”

“La partita di ieri al di là del risultato che era importante ha evidenziato la prestazione ottimale della squadra che è frutto di un percorso di crescita continuo in maturità e consapevolezza. Direi che queste sono le prerogative per continuare bene e cercare di avvicinarci più possibile a quelli che sono i traguardi che noi abbiamo come ambizione e aspirazione”. Lo ha detto l’ad dell’Inter, Beppe Marotta arrivando al Galà del Calcio dell’Assocalciatori a Milano. “Proteste Napoli? Il fatto che dicano che abbiamo meritato di vincere significa tutto, non voglio entrare nel merito, la nostra è stata una vittoria trasparente e limpida frutto di una prestazione davvero ottimale dei ragazzi, va sottolineato l’ottimo lavoro da parte dell’allenatore”, aggiunge.

E a Sky, sul tema mercato, dice: “Questo gruppo è forte, non abbiamo lacune particolari. A gennaio non è facile trovare le opportunità che si trovano in estate, non credo che faremo colpi che stravolgeranno la nostra squadra. Si tratterà di vedere se collocare in prestito qualche giocatore se chiede di andare via”. “Abbiamo un gruppo molto omogeneo, per ogni ruolo ci sono giocatori importanti, eclettici, l’allenatore ha raggiunto un livello molto valido dal punto di vista professionale e questo fa sì che ci sia un gruppo di lavoro con grandi intenti per raggiungere obiettivi importanti”, ha detto ancora Marotta. Secondo il dirigente sulla lotta scudetto la Juventus è la rivale più accreditata in questo momento “perché ha il vantaggio di non avere competizioni durante la settimana e un allenatore che sta cercando di dare il massimo di sè. Ma siamo ancora in una fase interlocutoria, coi tre punti si riesce a recuperare velocemente. Per quanto ci riguarda abbiamo una classifica frutto delle prestazioni e questo ci conforta”.