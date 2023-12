Women’s Nations League, Soncin alla vigilia di Italia-Svizzera: “Sto vivendo grandissime emozioni”

La nazionale femminile di calcio vuole continuità di risultati in Women’s Nations League. A Parma, dopo la vittoria in casa della Spagna, c’è voglia di conquistare tre punti anche domani contro la Svizzera (ore 19:00). L’obiettivo è il secondo posto, con un occhio alla sfida della Svezia (ferma a 7 punti come le azzurre). “Il nostro obiettivo era quello di arrivare all’ultima giornata con la possibilità di giocarci qualcosa di importante – ha dichiarato il commissario tecnico Andrea Soncin – ci siamo riusciti e il merito va dato alle ragazze, sono loro che ci hanno portato fin qui. Sono sempre stato fiducioso perché questo gruppo lavora ogni giorno con disponibilità e grande determinazione”. Poi il Ct ha aggiunto: “L’entusiasmo e il riavvicinamento dei tifosi passa giocoforza dalle nostre prestazioni e dai risultati. Le artefici di tutto quello che stiamo facendo sono le giocatrici. Stanno dimostrando di voler crescere, sanno che si devono meritare l’azzurro giorno dopo giorno e che non devono dare nulla per scontato. Lavorare con loro è veramente piacevole: è un mondo che fino a pochi mesi fa non conoscevo, ma che mi sta regalando grandissime emozioni”. Ottimista anche Arianna Caruso: “La vittoria con la Spagna ci ha dato grande convinzione – ha sottolineato la centrocampista – siamo pronte a fare un’altra grande partita, vogliamo assolutamente ripeterci”.