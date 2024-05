Probabili formazioni Juventus-Salernitana: trentaseiesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno assolutamente bisogno di vincere una sfida sulla carta semplice, per avvicinarsi alla qualificazione in Champions League. La compagine granata è ufficialmente retrocessa in Serie B, ma vuole provare a raccogliere qualche altro punto da qui fino a fine stagione per onorare il campionato. Chi riuscirà a vincere all’Allianz Stadium? Si parte alle ore ore 18:00 di domenica 12 maggio, la partita sarà visibile in esclusiva su Dazn. Su Sportface.it scopriremo chi sono i probabili protagonisti di questa gara, con le possibili scelte dei due allenatori, Massimiliano Allegri e Stefano Colantuno.

JUVENTUS – Allegri dovrebbe affidarsi al classico undici titolare con Gatti, Bremer e Danilo in difesa. A centrocampo spazio a Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic. In attacco Chiesa in vantaggio su Yildiz per affiancare Vlahovic.

SALERNITANA – Candreva e Tchaouna sono pronti a sostenere l’unica punta Ikwuemesi. Manolas, Pirola e Fazio al centro della difesa. Pierozzi ha scontato la squalifica e torna a disposizione di Colantuono.

Le probabili formazioni di Juventus-Salernitana

Juventus (3-5-2): Szcesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic

Ballottaggi: Chiesa 60% – Yildiz 40%; McKennie 55% – Alcaraz 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Pogba, Fagioli

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Fazio, Manolas, Pirola; Pierozzi, Coulibaly, Basic, Pellegrino; Tchaouna, Candreva; Ikwuemesi

Ballottaggi: Basic 55% – Gomis 45%; Ikwuemesi 60% – Weissman 40%

Indisponibili: Kastanos, Gyomber, Maggiore, Boateng, Ochoa, Bradaric

Squalificati: –