Probabili formazioni Italia-Lettonia Under 21: Qualificazioni Europei 2025

Le probabili formazioni di Italia-Lettonia Under 21, match di qualificazione ai prossimi Europei di categoria del 2025. Il cammino degli azzurrini di Carmine Nunziata riparte quindi dall’Emilia Romagna e più precisamente dal ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, dove l’Italia ospiterà la Lettonia. L’altro confronto avrà luogo invece al ‘Mazza’ di Ferrara contro la Turchia. Un passo alla volta però. Venerdì 22 marzo alle 18:15 (con diretta su Rai 2) è in programma la sfida alla Lettonia e Nunziata vuole risposte incoraggianti. L’unica novità tra i 28 convocati è rappresentata da Luis Hasa, centrocampista classe 2004 della Juventus, miglior giocatore dell’Europeo Under 19 vinto dall’Italia. L’Italia ha 11 punti in classifica, uno in più dell’Irlanda seconda e tra le mura amiche non vuole sbagliare. L’unico precedente a livello di Under 21 tra Lettonia e Italia è quello della gara di andata, quando gli azzurrini raccolsero solamente un pareggio. Un monito in più per far bene davanti al pubblico di casa in una finestra nazionali che vede molti giocatori con un discreto minutaggio nelle rispettive squadre.

LE SCELTE – Il percorso è iniziato col 4-3-1-2 e dovrebbe continuare con questo modulo. Tanti big in campo: Calafiori, Kayode, Ruggeri, Bove, Fabbian, Baldanzi e Gnonto su tutti.

Le probabili formazioni di Italia-Lettonia Under 21

Italia (4-3-1-2): Desplanches; Kayode, Pirola, Calafiori, Ruggeri; Bove, Casadei, Fabbian; Baldanzi; Colombo, Gnonto

Ballottaggi: Fabbian 60% – Miretti 40%; Colombo 55% – Esposito 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –