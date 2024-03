F1, Hamilton: “La Mercedes ha grande potenziale. C’è molta strada da fare”

Alla vigilia delle prove libere del GP d’Australia, Lewis Hamilton fa il punto della situazione della Mercedes. “Penso che abbiamo una macchina fantastica che ha un grande potenziale. Semplicemente non lo abbiamo massimizzata attraverso il set-up anche per degli errori. E ovviamente non siamo soddisfatti della prestazione di quelle prime due gare”, ha detto il sette volte campione del mondo. “Quindi questo è ciò su cui tutti si concentrano: cercare di capire la macchina. Speriamo che ci sia un passo avanti questo fine settimana – aggiunge –. C’è un’enorme quantità di lavoro da fare. Tutti sono concentrati sui numeri. Mi sento fiducioso per questo fine week end. C’è molta strada da fare”. Hamilton ha anche speso parole di sostegno per Susie Wolff, moglie di Toto e managing director della F1 Academy, che ha annunciato di aver avviato un’azione legate contro la FIA dopo le indagini per presunto conflitto di interessi (subito archiviate). “Sono orgoglioso di lei. Se tutto va bene, la posizione che ha preso adesso potrà creare un cambiamento e avrà un impatto positivo, soprattutto per le donne”, le parole di Hamilton.