Probabili formazioni Inter-Sassuolo: sesta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo, match della sesta giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di mercoledì 27 settembre nella cornice dello stadio San Siro. La squadra nerazzurra di Simone Inzaghi cerca i tre punti tra le mura amiche. Di fronte un Sassuolo rinfrancato sul morale dopo la splendida vittoria sulla Juventus al Mapei Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, gli approfondimenti e le parole dei protagonisti.

INTER – Pavard dovrebbe essere titolare. Dumfries a destra. Barella dal 1′. Ballottaggio Mkhitaryan-Frattesi. Nessun cambio in attacco con Thuram e Lautaro che viaggiano verso la conferma. Solo panchina per Sanchez e Arnautovic, che si scaldano a gara in corso.

SASSUOLO – Pinamonti intoccabile. Con lui Berardi e Laurientè. Anche Boloca ed Henrique saranno confermati. Da valutare Consigli, ma Cragno è affidabile. Toljan, Erlic, Tressoldi e Vina (reduce da un autogol) pronti invece nel reparto arretrato.

Le probabili formazioni di Inter-Sassuolo

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sensi, Arnautovic

Squalificati: –

Sassuolo (4-2-3-1): Cragno; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Bajrami 55% – Thorstvedt 45%

Indisponibili: Alvarez, Consigli (in dubbio)

Squalificati: –