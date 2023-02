Probabili formazioni Inter-Porto, andata ottavi Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Porto, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I nerazzurri vogliono mettere in discesa il doppio confronto con i portoghesi e per far ciò serve una vittoria in attesa, tre settimane dopo, di giocarsela in terra lusitana. A San Siro si parte alle ore 21 di mercoledì 22 febbraio, chi riuscirà a vincere? Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Inzaghi e Conceicao.

QUI INTER – Unico dubbio per Inzaghi quello del partner di Lautaro: Lukaku sembra aver guadagnato qualche percentuale nel ballottaggio, che resta però serrato con Dzeko. Per il resto, Darmian a destra a Dimarco a sinistra, torna Brozovic in cabina di regia.

Inter (3-5-2): Onana; Škriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozović, Çalhanoğlu, Dimarco; Martínez, Lukaku

Ballottaggi:

Indisponibili: Correa

Squalificati: –

Porto (4-3-3): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujić, Eustáquio; Galeno, Pepê, Taremi