Probabili formazioni Inter-Parma: ottavi di finale Coppa Italia 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Parma, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. A San Siro i nerazzurri cercano il passaggio del turno, ma la squadra di Pecchia vuole stupire contro Lukaku e compagni. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Canale 5 oltre che in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Nell’ultimo precedente l’Inter si è imposta 2-1.

INTER – Handanovic si riprende il posto tra i pali. Chance anche per Correa e Lukaku in attacco, con Lautaro e Dzeko verso un turno di panchina. Non è a disposizione, ma sarebbe stato comunque squalificato, Marcelo Brozovic.

PARMA – Buffon è recuperato e potrebbe toccare a lui tra i pali di uno stadio che conosce molto bene. Una dose in più di personalità per un Parma che è un mix tra gioventù ed esperienza.

Le probabili formazioni di Inter-Parma

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D’Ambrosio; Dumfries, Mkhitaryan, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku.

Ballottaggi: Darmian 60% – Bellanova 40%

Indisponibili: Brozovic

Squalificati: Brozovic

Parma (4-2-3-1): Buffon; Oosterwolde, Valenti, Osorio, Del Prato; Juric, Bernabé; Mihaila, Vazquez, Man; Inglese

Blllottaggi: –

Indisponibili: Cobbaut, Sits

Squalificati: –