Highlights e gol Manchester City-Burnley 6-0 con tripletta di Haaland, FA Cup 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 5

Una tripletta di Erling Braut Haaland aiuta e molto il Manchester City nel dilagare contro il Burnley, vincere per 6-0 e raggiungere le semifinali di FA Cup senza minimamente soffrire, al termine di un match già ampiamente indirizzato da due gol del norvegese nel primo tempo. Lo show degli uomini di Guardiola è, poi, proseguito senza sosta nella seconda frazione: Haaland ha siglato la tripletta al 59′, poi una doppietta di Julian Alvarez e il gol di Cole Palmer hanno chiuso 6-0 questa partita sul cui esito non c’è mai stato nemmeno il minimo dubbio. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.