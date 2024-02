Probabili formazioni Inter-Atalanta: recupero ventunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta, match di recupero della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di mercoledì 28 febbraio nella cornice dello stadio San Siro. Obiettivi diversi per le due squadre, ma entrambe sono nei piani alti della classifica. L’Inter è prima e vuole blindare la vetta. L’Atalanta invece insegue un posto Champions e sogna il colpaccio in casa dei nerazzurri. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà i focus e gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. Ecco le possibili scelte dei due tecnici.

INTER – Dopo il turn over di Lecce, Inzaghi schiera nuovamente i titolarissimi. Non Thuram e Acerbi, ancora ai box. Però Pavard e Bastoni (diffidato) tornano dal 1′ in difesa con De Vrij. Darmian, Barella, Calhanoglu (ma il turco è da valutare, pronto Asllani), Mkhitaryan e Dimarco dovrebbero agire a supporto di Sanchez e Lautaro.

ATALANTA – Lookman c’è, ma parte dalla panchina. Spazio a Koopmeiners, Miranchuk e De Ketelaere in attacco. Scalvini in dubbio per il problema alla spalla.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro

Ballottaggi: Arnautovic 55% – Sanchez 45%; Calhanoglu 55% – Asllani 45%

Indisponibili: Acerbi, Cuadrado, Thuram, Calhanoglu (in dubbio)

Squalificati: –

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Palomino, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Miranchuk; De Ketelaere.

Ballottaggi: Miranchuk 55% – Scamacca 45%;

Indisponibili: Scalvini (in dubbio)

Squalificati: –