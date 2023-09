Probabili formazioni Genoa-Roma: sesta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Genoa-Roma, match della sesta giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di giovedì 28 settembre nella cornice dello stadio Ferraris. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Su Sportface.it troverete aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti di questa sfida. Di seguito, ecco le possibili scelte di formazione dei due allenatori, Alberto Gilardino e Josè Mourinho.

GENOA – Da valutare Messias e Vogliacco, che potrebbero ricevere la convocazione dopo lo stop. Malinovskyi si scalda con Gudmundsson dietro Retegui. Martin è squalificato, al suo posto Haps o Sabelli con De Winter a destra.

ROMA – Pellegrini recupera a pieno ritmo e potrebbe prendersi una maglia da titolare, Smalling in dubbio ma verso il forfait. Out Renato Sanches. Cristante e Paredes dal 1′. Dybala e Lukaku dal 1′ in attacco. Karsdorp insidia Kristensen. A destra invece dovrebbe toccare a Zalewski, con Spinazzola che va verso la panchina.

Le probabili formazioni di Genoa-Roma

Genoa (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Haps; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmundsson, Retegui

Ballottaggi: Haps 60% – De Winter 40%

Indisponibili: Vogliacco (in dubbio), Messias (in dubbio).

Squalificati: Martin

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola; Dybala, Lukaku

Ballottaggi: –

Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Renato Sanches, Smalling (in dubbio)

Squalificati: –