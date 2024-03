Probabili formazioni Genoa-Monza: ventottesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Genoa-Monza, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa, dopo il difficile impegno contro l’Inter capolista, vogliono tornare alla vittoria tra le mura amiche per porre una seria ipoteca sulla salvezza. La formazione biancorossa, dal suo canto, vuole continuare ad alimentare la speranza di un piazzamento europeo. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 9 marzo sul campo dello stadio Luigi Ferraris e sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky Sport. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Alberto Gilardino e Raffaele Palladino.

GENOA – Dubbio tra Malinovskyi e Messias. Gudmundsson e Retegui invece sono confermati in attacco. In difesa spazio a De Winter, Bani e Vasquez.

MONZA – Izzo torna dalla squalifica ed è pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa insieme a Pablo Marì. Djuric confermatissimo in attacco. Bondo invece scalpita a centrocampo e potrebbe far accomodare Gagliardini in panchina.

Le probabili formazioni di Genoa-Monza

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vogliacco; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Haps.

Squalificati: Vazquez

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, A. Carboni; Pessina, Bondo; Maldini, Colpani, Mota; Djuric

Ballottaggi: Bondo 55% – Gagliardini 45%; Caldirola 55% – D’Ambrosio 45%; Maldini 55% – V. Carboni 45%

Indisponibili: Caprari, Vignato (in dubbio.

Squalificati: Gomez.