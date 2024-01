Probabili formazioni Genoa-Lecce: ventiduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Genoa-Lecce, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/2024. Ventidue e ventuno punti in classifica per due squadre che al momento sono lontane dalla zona retrocessione. Il campionato è iniziato bene e la zona calda della classifica è distante, ma allo stesso tempo l’obiettivo finale rimane lo stesso per Alberto Gilardino e Roberto D’Aversa. La partita è in programma alle 12:30 di domenica 28 gennaio 2024. Potrete seguirla in diretta su Sky e Dazn, oltre allo streaming su Sky Go e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Nel corso della settimana, ecco i focus sulle possibili scelte dei due allenatori.

GENOA – De Winter torna dalla squalifica e si riprende il posto in difesa. Per il resto tante conferme. Soprattutto alla qualità di Malinovskyi, Gudmundsson e Retegui. Squalificati Badelj e Frendrup.

LECCE – Con tre giocatori in Coppa d’Africa, scelte obbligate o quasi per D’Aversa. Oudin e Almqvist nel tridente, mentre Krstovic è favorito su Piccoli. Gonzalez, Ramadani e Kaba a centrocampo.

Le probabili formazioni di Genoa-Lecce

Genoa (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Strootman, Thorsby, Spence; Malinovskyi; Retegui, Gudmundsson

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Frendrup, Badelj

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist

Ballottaggi: Krstovic 55% – Piccoli 45%

Indisponibili: Dermaku, Sansone

Squalificati: –