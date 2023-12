Probabili formazioni Frosinone-Juventus: diciassettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Juventus, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. La gara avrà luogo alle 12:30 di sabato 23 dicembre nella cornice dello stadio Stirpe. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky e Dazn, oltre che su Sky Go e NOW, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Qui potrete trovare gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Eusebio Di Francesco e Massimiliano Allegri. Ecco tutti i focus sulle formazioni.

FROSINONE – Soulè, Kaio Jorge e Ibrahimovic. Forti tinte bianconere nel tridente che Di Francesco schiererà in casa. Gelli, Barrenechea e Brescianini pronti a centrocampo. Okoli è squalificato, ma Monterisi è pronto.

JUVENTUS – Rabiot è in dubbio. Chi lo sostituisce? Miretti non è in una forma brillante e la suggestione è rappresentata da Kenan Yildiz. Tutto da valutare, però, con Allegri che spera comunque in segnali incoraggianti dal francese. In attacco Vlahovic e Chiesa. Cambiaso e Kostic sulle fasce.

Le probabili formazioni di Frosinone-Juventus

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Romagnoli, Oyono; Gelli, Barrenechea, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic

Ballottaggi: –

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Reinier, Mazzitelli

Squalificati: Okoli

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Ballottaggi: Rabiot 55% – Miretti 45%

Indisponibili: De Sciglio, Kean, Rabiot (in dubbio)

Squalificati: Pogba, Fagioli