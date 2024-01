Probabili formazioni Fiorentina-Udinese: ventesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese, match della ventesima giornata di Serie A 2023/2024. Il fischio d’inizio è in programma alle 18:00 di domenica 14 gennaio nella cornice dello stadio Franchi. Dopo la Coppa Italia, la squadra viola vuole dare continuità. La semifinale conquistata può rilanciare le ambizioni di Biraghi e compagni. Di fronte i friulani vogliono ripartire dopo la sconfitta con la Lazio. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Nel corso della settimana ecco il focus e gli aggiornamenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Gabriele Cioffi.

FIORENTINA – Spazio al 4-2-3-1 con Brekalo che scalpita per un posto sulla trequarti. Beltran ha ormai vinto il ballottaggio con Ikone, aspettando mosse sul mercato. Dodò, Castrovilli, Sottil, Gonzalez gli indisponibili.

UDINESE – Nel 3-5-1-1 Pereyra agirà alle spalle di Lucca. Ebosele e Kamara sulle due fasce. Ferreira, Perez e Kristensen pronti nel terzetto di difesa. Lovric a centrocampo.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Udinese

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Beltran

Ballottaggi: Beltran 55% – Nzola 45%

Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Sottil, Gonzalez

Squalificati: –

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca

Ballottaggi: Kristensen 55% – Kabasele 45%

Indisponibili: Bijol, Ebosse, Deulofeu, Vivaldo

Squalificati: –