Probabili formazioni Fiorentina-Milan: venticinquesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan, match della venticinquesima giornata di Serie A 2022/2023. Una sfida interessante, che vedrà di fronte due squadre con ambizioni di classifica diversa, ma con la stessa voglia di scalare posizioni. Si gioca alle 20:45 di sabato 4 marzo nella cornice di un Franchi che negli ultimi anni ha rappresentato uno scoglio duro da superare per i rossoneri. La partita potrà essere seguita in diretta su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti ma anche nella settimana di avvicinamento, per seguire insieme le possibili mosse di Vincenzo Italiano e Stefano Pioli dal 1′.

FIORENTINA – Milenkovic recuperato al pieno della forma. Jovic dovrebbe guidare l’attacco, con Nico Gonzalez e Kouame a supporto sulle due corsie laterali. Ikone verso la panchina.

MILAN – Maignan in porta, Ibrahimovic dalla panchina. L’infermeria si svuota, tant’è che a Firenze recuperano anche Bennacer, Calabria e Florenzi. Solo il primo però dovrebbe partire titolare, alla luce anche della squalifica di Krunic.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

Fiorentina (4-1-4-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat; Nico Gonzalez, Bonaventura, Barak, Kouamé; Jovic.

Ballottaggi: Nico Gonzalez 60% – Ikoné 40%, Jovic 60% – Cabral 40%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Milan (3-4-1-2): Maignan; Thiaw, Tomori, Kalulu; Messias, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Leao.

Ballottaggi: Tomori 55% – Kjaer 45%

Indisponibili: –

Squalificati: Krunic