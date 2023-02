Probabili formazioni Fiorentina-Braga: ritorno spareggio Conference League 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Braga, match di ritorno dello spareggio di Conference League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di giovedì 23 febbraio. Al Franchi sembra solo una formalità per i viola che ripartono dallo 0-4 in Portogallo. Pratica archiviata o quasi, perché ai fini del ranking Uefa sarebbe importante vincere anche in casa. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky e Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. E poi c’è Jovic che cerca altri gol da capocannoniere della competizione.

BRAGA – Spazio al consolidato 4-4-2. Banza e Ruiz in attacco. Squalificato Oliveira, tocca a Oliveira al fianco di Niakate.

FIORENTINA – Ballottaggio Cabral con Jovic. Igor e Mandragora dovrebbero partire dal 1′. Cerca spazio da titolare Castrovilli, come Brekalo. Sottil verso la convocazione. Possibile debutto per Sirigu.

Le probabili formazioni di Braga-Fiorentina

Fiorentina (4-3-3): Sirigu; Venuti, Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Mandragora; González, Cabral, Brekalo

Ballottaggi: Cabral 55% – Jovic 45%

Indisponibili: Milenkovic

Squalificati: –

Braga (4-4-2): Matheus; Gomez, Oliveira, Niakate, Sequeira; Medeiros, Al Musrati, Racic, Horta; Banza, Ruiz

Ballottaggi: –

Indisponibili: Niakate, Gorby

Squalificati: –