Probabili formazioni Empoli-Lazio: diciassettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Empoli-Lazio, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 18:30 di venerdì 22 dicembre nella cornice dello stadio ‘Castellani’. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Le due squadre hanno obiettivi diversi. Andreazzoli cerca punti salvezza. Sarri vuole la vittoria sul campo dove ha fatto l’esordio in biancoceleste. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme, a partire dal primo minuto di gioco. Nel corso della settimana ecco il focus sulle possibili scelte dei due allenatori.

EMPOLI – Baldanzi è recuperato e potrebbe giocare dal 1′. Ballottaggio aperto con l’ex Cancellieri. Caputo recupera dopo l’affaticamento che lo ha tenuto fuori contro il Torino.

LAZIO – Romagnoli è il dubbio di Sarri. L’allenatore spera di ritrovare il leader in difesa al fianco di Patric. Guendouzi, Rovella e Luis Alberto intoccabili a centrocampo. Più Immobile di Castellanos.

Le probabili formazioni di Empoli-Lazio

Empoli (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi, Caputo, Cambiaghi

Ballottaggi: Baldanzi 55% – Cancellieri 45%

Indisponibili: Kovalenko, Bereszynski, Guarino, Pezzella

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Casale 55% – Romagnoli 45%

Indisponibili: Romagnoli (in dubbio)

Squalificati: Lazzari