Probabili formazioni Empoli-Fiorentina: venticinquesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Empoli-Fiorentina, match della venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024, in programma alle 15:00 di domenica 18 febbraio nella cornice dello stadio Castellani. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti e approfondimenti in tempo reale, come la moviola e le pagelle dei protagonisti. Nel corso della settimana, inoltre, vi offriremo i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Vincenzo Italiano. Dopo il derby dell’Appennino col Bologna, per i viola c’è un’altra partita sentitissima, cruciale per il cammino europeo. Di seguito, ecco le possibili scelte di formazione.

EMPOLI – Spazio al 3-5-2. Cerri e Cambiaghi in vantaggio su Niang e Cancellieri. Nicola ritrova Walukiewicz al centro della difesa con Ismajli e Luperto. Bereszynski e Gyasi pronti ad agire sulle corsie laterali.

FIORENTINA – Beltran dovrebbe agire alle spalle di Belotti nello schieramento ultra offensivo di Vincenzo Italiano. Nico Gonzalez e Ikone titolari sulle fasce. Arthur e Duncan a centrocampo.

Le probabili formazioni di Empoli-Fiorentina

Empoli (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Grassi, Maleh, Gyasi; Cerri, Cambiaghi

Ballottaggi: Cambiaghi 60% – Cancellieri 40%; Cerri 55% – Niang 45%

Indisponibili: Ebuehi

Squalificati:

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Beltran, Ikone; Belotti

Ballottaggi: Beltran 60% – Bonaventura 40%

Indisponibili: Castrovilli, Christensen

Squalificati: –