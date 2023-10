Probabili formazioni Cremonese-Cittadella: sedicesimi di finale Coppa Italia 2023/2024

Le probabili formazioni di Cremonese-Cittadella, match valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in palio allo ‘Zini’, dove i grigiorossi cercheranno il pass per il prossimo turno contro gli uomini di Gorini. La vincitrice al prossimo turno sfiderà la Roma nella suggestiva cornice dello stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Italia Uno e in streaming sulla piattaforma Mediaset Play. Peraltro si tratta di un secondo atto, visto che curiosamente le due squadre si sono affrontate solo pochi giorni fa in campionato. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Giovanni Stroppa ed Edoardo Gorini.

CREMONESE – Spazio al 3-5-2 con Okereke in attacco. Al suo fianco potrebbe toccare a Tsadjout. Antov, Ravanelli e Lochoshvili in difesa.

CITTADELLA – Cassano in lotta con Kornvig per una maglia. Vita, Branca e Carriero a centrocampo. In porta Kastrati è recuperato, ma potrebbe toccare al vice Maniero. Ballottaggio tra i pali, quindi, per Gorini.

Le probabili formazioni di Cremonese-Cittadella

Cremonese (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Buonaiuto, Zanimacchia; Tsadjout, Okereke

Ballottaggi: Tsadjout 55% – Vazquez 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Angeli, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Maistrello.

Ballottaggi: Kastrati 55% – Maniero 45%; Cassano 55% – Kornvig 45%

Indisponibili: Baldini, Tessiore, Sottini, Sanogo

Squalificati: –