Probabili formazioni Cremonese-Bologna: trentaseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Cremonese-Bologna, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 15:00 di sabato 20 maggio nella cornice dello Zini. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. La squadra di Ballardini insegue il miracolo salvezza, quella di Thiago Motta vuole confermarsi nei piani alti in classifica. Di seguito ecco i possibili uomini scelti dai due allenatori per questa sfida del Dall’Ara. Sul nostro sito gli aggiornamenti sulle condizioni dei protagonisti.

CREMONESE – Okereke e Ciofani in attacco. Sernicola e Valeri sulle corsie laterali. Tra i pali conferme per Marco Carnesecchi, il portiere che ha effettuato il maggior numero di parate nel 2023 nei maggiori cinque campionati europei.

BOLOGNA – Arnautovic dovrebbe partire dal 1′. Orsolini, Dominguez e Ferguson alle sue spalle. Rientra l’emergenza difensiva. Posch rientra dalla squalifica, Lucumì sarà disponibile. Moro e Schouten a centrocampo.

Le probabili formazioni di Cremonese-Bologna

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi; Ferrari, Vasquez, Lochoshvili; Sernicola, Castagnetti, Meitè, Valeri; Galdames; Okereke, Ciofani

Ballottaggi: –

Indisponibili: Tsadjout

Squalificati: –

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Cambiaso, Posch, Lucumì, Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Dominguez, Ferguson; Arnautovic

Ballottaggi: Arnautovic 55% – Barrow 45%

Indisponibili: Soriano, Sansone, Kyriakopoulos (in dubbio)

Squalificati: –