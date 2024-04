Probabili formazioni Borussia Dortmund-PSG: andata semifinali Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG, match di andata delle semifinali di Champions League 2023/2024, in programma alle 21:00 di mercoledì 1° maggio al Westfalenstadion. Dopo aver eliminato rispettivamente due spagnole come Atletico Madrid e Barcellona, le due squadre si preparano per una sfida che vede i parigini favoriti. Kylian Mbappè ha l’ultima occasione di vincere la Champions col PSG, prima del probabilissimo addio in estate. Il Borussia di Terzic vuole giocare un brutto scherzo a Luis Enrique, sfruttando il calore del suo pubblico. Quali saranno le scelte dei due allenatori? Scopriamolo insieme con un focus in aggiornamento fino al giorno della partita.

BORUSSIA DORTMUND – Da valutare Malen. Si scaldano Adeyemi, Brandt e Sancho alle spalle di Fullkrug. Out Haller. Sabitzer ed Emre Can intoccabili a centrocampo. Non ci sono squalificati.

PARIS SAINT GERMAIN – Luis Enrique dovrebbe schierare il tridente Dembelè, Mbappè, Barcola. Poi Zaire Emery, Vitinha e Fabian Ruiz a supporto. Non ci sono squalificati per i parigini in questa sfida.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-PSG

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug

Ballottaggi: –

Indisponibili: Malen (in dubbio), Haller

Squalificati: –

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola

Ballottaggi: Barcola 55% – Goncalo Ramos 45%

Indisponibili: Kimpembe

Squalificati: –