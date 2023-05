Probabili formazioni Bologna-Napoli: trentasettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli, match della trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio in programma alle 15:00 di domenica 28 maggio nella cornice del Dall’Ara. Le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. La squadra di Thiago Motta cerca continuità dopo lo splendido successo contro la Cremonese nello scorso turno. Ora c’è il test contro i campioni d’Italia. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi terrà compagni con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

BOLOGNA – Orsolini è squalificato, tocca a Sansone. Ferguson, Barrow e Arnaurovic confermati. Solo panchina per Zirkzee. Dominguez e Schouten a centrocampo.

NAPOLI – Politano, Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente. Anguissa, Lobotka e Zielinski. Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera in difesa. Insomma, si va verso l’11 titolare.

Le probabili formazioni di Bologna-Napoli

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Bonifazi, Cambiaso; Dominguez, Schouten; Sansone, Ferguson, Barrow; Arnautovic

Ballottaggi: –

Indisponibili: Soriano, Soumaoro, Kyriakopoulos (in dubbio)

Squalificati: Orsolini

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: –

Indisponibili: Lozano

Squalificati: –