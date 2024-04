Probabili formazioni Bologna-Monza: trentaduesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Monza, match della trentaduesima giornata di Serie A 2023/2024. Il fischio d’inizio del match è in programma alle 20:45 di sabato 13 aprile nella cornice di uno stadio Dall’Ara che vede l’Europa nobile e spinge per inseguire una qualificazione in Champions storica. Di fronte però c’è una squadra tradizionalmente ostica come il Monza di Raffaele Palladino, che vuole restare in scia delle grandi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia nel corso della settimana con i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Thiago Motta e Raffaele Palladino.

BOLOGNA – Freuler e Fabbian in regia. Orsolini, Ferguson e Urbanski alle spalle di Zirkzee. Ndoye scalpita, ma partirà dalla panchina. Posch, Lucumì, Calafiori e Kristiansen a protezione di Skorupski.

MONZA – Pessina torna dalla squalifica e si riprende una maglia da titolare: Bondo è in ballottaggio con Gagliardini. In avanti Mota difficilmente riuscirà a recuperare, Djuric in attacco. Fuori Caldirola per squalifica.

Le probabili formazioni di Bologna-Monza

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee

Ballottaggi: Urbanski 55% – Ndoye 45%

Indisponibili: Karlsson, Beukema, Odgaard, Soumaoro

Squalificati: Saelemaekers

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; V. Carboni, Colpani, Maldini; juric

Ballottaggi: –

Indisponibili: Caprari, D’Ambrosio, Vignato, Bettella, Mota

Squalificati: Gomez, Caldirola