Probabili formazioni Bologna-Lazio: undicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio, match valida per l’undicesima giornata di Serie A 2023/2024. A Dall’Ara il fischio d’inizio è in programma alle 20:45 di venerdì 3 novembre. Thiago Motta contro Sarri per una sfida tattica e interessante sul piano del gioco. Potrete seguirla in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Quale sarà il risultato finale di questa sfida? Scopriamolo insieme. Sportface.it vo terrà compagnia con gli aggiornamenti sulle possibili scelte di formazione dei due allenatori, Thiago Motta e Maurizio Sarri. Chi uscirà col sorriso dal Dall’Ara? Scopriamolo insieme.

BOLOGNA – Difesa in emergenza. Anche De Silvestri è out, mentre Beukema è in dubbio. Posch a destra. Bonifazi e Calafiori pronti a partire da centrali. Aebischer e Freuler a centrocampo. Zirkzee guida l’attacco.

LAZIO – Solito dubbio. Castellanos o Immobile? Ragionamenti anche in ottica Champions. Guendouzi, Rovella e Luis Alberto a centrocampo. Patric e Romagnoli in difesa.

Le probabili formazioni di Bologna-Lazio

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Bonifazi, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee

Ballottaggi: Ndoye 60% – Saelemaekers 40%

Indisponibili: Lucumi, Soumaoro, El Azzouzi, De Silvestri, Beukema (in dubbio)

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni

Ballottaggi: Guendouzi 55% – Kamada 45%; Rovella 55% – Vecino 45%; Castellanos 55% – Immobile 45%

Indisponibili: Casale

Squalificati: –