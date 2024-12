Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2024/25 in programma domenica 15 dicembre alle ore 15.00. Reduci dalle rispettive gare europee, le due formazioni tornano a concentrarsi sul campionato, che nelle ultime settimane sta sorridendo ad entrambe. I felsinei cercano il successo che gli è sfuggito all’ultimo sul campo della Juventus, mentre i Viola vogliono proseguire il sogno che Firenze sta vivendo negli ultimi mesi per continuare a mantenersi nelle primissime posizioni della classifica. Ecco le possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino.

Le probabili formazioni di Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Castro

Ballottaggi: Dominguez 60% – Urbanski 40%

Indisponibili: Orsolini, Lykogiannis, Aebischer, El Azzouzi, Cambiaghi

Squalificati: –

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Cataldi; Colpani, Beltran, Sottil; Kean

Ballottaggi: Cataldi 55% – Mandragora 45%, Sottil 60 % – Gudmundsson 40%

Indisponibili: Pongracic, Bove

Squalificati: –