Probabili formazioni AZ Alkmaar-Lazio: ritorno ottavi Europa League 2022/2023

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Lazio, match del ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Fischio d’inizio in programma alle 21:00 di giovedì 16 marzo nella cornice dell’AZ Stadion. Si riparte dal 2-1 dell’andata per gli olandesi e i biancocelesti nella settimana del derby sono chiamati a rimontare. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Serve la vittoria a Sarri e il tecnico sa che una vittoria sul campo dell’AZ è nelle corde della Lazio. Di seguito ecco le possibili scelte di formazione.

AZ ALKMAAR – Solito 4-3-3 con Clasie (squalificato in campionato) a centrocampo. Odgaard, Pavlidis e Karlsson in attacco nel tridente. Occhi puntati sull’ex Milan Kerkez, tra i migliori nell’andata.

LAZIO – Vecino in mediana, squalificato poi nerl derbu. Ancora assente Ciro Immobile che spera di farcela per il derby. Tra i pali dovrebbe tornare Maximiano. Marusic dal 1′.

Le probabili formazioni di AZ Alkmaar-Lazio

Lazio (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Immobile

Squalificati: –

AZ Alkmaar (4-3-3): Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Goes, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson

Ballottaggi: –

Indisponibili: Bazoer, Beukema, Martins Indi, De Wit, Vanheusden

Squalificati: –