Probabili formazioni Atletico Madrid-Inter: ritorno ottavi di finale Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024, in programma alle 21:00 di mercoledì 13 marzo nella cornice dell’Estadio Metropolitano. La partita sarà trasmessa su Prime Video, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola sui principali episodi arbitrali. Si riparte dall’1-0 per i nerazzurri di Simone Inzaghi, chiamati a difendere il vantaggio in Spagna. Diego Simeone contro Simone Inzaghi. Due ex compagni di squadra a confronto, entrambi con una finale di Champions raggiunta in passato. Ora c’è il sogno di vincerla, ma bisogna superare gli ottavi. Ecco i protagonisti in campo e le probabili formazioni scelte dai due allenatori.

ATLETICO MADRID – Simeone non recupera Gimenez in difesa. Un’assenza pesante che spalanca le porte a Gabriel Paulista con Witsel ed Hermoso nel terzetto difensivo. C’è però un recupero: Griezmann.

INTER – Thuram e Lautaro in attacco. Darmian più di Dumfries a destra. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. Pavard, Acerbi e Bastoni a protezione di Sommer. Insomma, l’11 titolarissimo.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Inter

Atlético de Madrid (5-3-2) Oblak; Witsel, Gabriel, Hermoso; Molina, Koke, De Paul, Saúl, Lino; Morata, Griezmann

Ballottaggi: Gabriel 55% – Savic 45%

Indisponibili: Azpilicueta, Lemar, Gimenez

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Martínez, Thuram

Ballottaggi: Darmian 55% – Dumfries 45%

Indisponibili: Cuadrado, Arnautovic, Carlos Augusto

Squalificati: –