Probabili formazioni Atalanta-Marsiglia: ritorno semifinale Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Marsiglia, match di ritorno della semifinale di Europa League 2023/2024. La partita è in programma giovedì 9 maggio alle 21:00 nella cornice del Gewiss Stadium. Si riparte dall’1–1 del Velodrome e la Dea parte favorita in questa sfida. L’OM ha vinto solo una trasferta su sei in questa stagione, perdendo contro il Villarreal agli ottavi e con il Benfica ai quarti di finale. All’Atalanta il compito di vincere in casa per assicurarsi la finalissima contro una tra Bayer Leverkusen e Roma (prossima avversaria in campionato). Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, ma soprattutto i focus sulle possibili scelte dei due allenatori.

ATALANTA – Koopmeiners alle spalle di De Ketelaere e Scamacca. Zappacosta e Ruggeri sulle fasce, mentre a centrocampo toccherà a De Roon ed Ederson. Kolasinac out in difesa, tocca a Hien con Djimsiti e Scalvini.

MARSIGLIA – Gigot torna dalla squalifica. Aubemeyang al centro del tridente con Sarr e Luis Enrique. Harit, Kondogbia e Veretout a centrocampo.

Le probabili formazioni di Atalanta-Marsiglia

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Éderson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca

Ballottaggi: De Ketelaere 55% – Lookman 45%

Indisponibili: Toloi, Kolasinac, Holm

Squalificati: –

Marsiglia (4-3-3): Pau López; Clauss, Mbemba, Balerdi, Murillo; Harit, Kondogbia, Veretout; Sarr, Aubameyang, Luis Henrique

Ballottaggi: Sarr 55% – Correa 45%

Indisponibili: Meite, Rongier, Merlin

Squalificati: –