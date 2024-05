Probabili formazioni Atalanta-Fiorentina, recupero ventinovesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina, match valevole per il recupero della ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine nerazzurra vuole centrare un’altra vittoria per chiudere la stagione da terza in classifica e allungare la serie positiva ad otto partite. La squadra viola, dal suo canto, spera di ottenere una vittoria per terminare l’annata in modo positivo. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 2 giugno nella cornice del Gewiss Stadium, dove le due squadre cercheranno tre punti in questo ultimo incontro della stagione. La sfida sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Di seguito, ecco le mosse di formazione dei due allenatori, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano.

ATALANTA – Gasperini potrebbe schierare in attacco Mirancuk dietro a Scamacca e De Ketelaere, mentre per la fascia tornerà arruolabile Hateboer, reduce da un turno di squalifica. L’olandese potrebbe inizialmente partire dalla panchina.

FIORENTINA – Archiviata la finale di Conference League, Italiano potrebbe fare qualche cambio per concedere spazio a chi ha giocato meno. In difesa spazio a Kayode, Ranieri e Paris, mentre in mezzo al campo sono pronti ad agire Lopez e Duncan.

Le probabili formazioni di Atalanta-Fiorentina

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Scalvini; Holm, Adopo, Pasalic, Bakker; Miranchuk; Scamacca, Tourè

Ballottaggi: Tourè 55% – Lookman 45%

Indisponibili: Holm, Kolasinac, De Roon

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi; M. Lopez, Duncan; Ikone, Barak, Castrovilli; Nzola

Ballottaggi: Duncan 55% – Mandragora 45%

Indisponibili: Sottil,

Squalificati: –