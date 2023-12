Probabili formazioni Roma-Napoli: diciassettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Napoli, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 23 dicembre nella cornice dello stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. E ovviamente vi offrirà i focus sulle possibili scelte dei due allenatori, Josè Mourinho e Walter Mazzarri. Di seguito, ecco i probabili protagonisti in campo all’Olimpico.

ROMA – Mancini non è al meglio, ma dovrebbe stringere i denti. L’alternativa è Cristante in difesa, con Bove a centrocampo. In attacco torna Lukaku dopo la squalifica. Il belga dovrebbe fare coppia con Belotti, in vantaggio su El Shaarawy.

NAPOLI – La novità è l’infortunio di Elmas. Una lesione di lieve entità, ma che tiene il centrocampista fuori per questa sfida. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia nel tridente d’attacco. Anguissa (non al meglio ma dovrebbe farcela), Lobotka e il rientrante Zielinski a supporto.

Le probabili formazioni di Roma-Napoli

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Lukaku, Belotti

Ballottaggi: Mancini 55% – Bove 45% (con Cristante in difesa); Belotti 55% – El Shaarawy 45%

Indisponibili: Dybala, Smalling, Abraham, Aouar, Mancini (in dubbio)

Squalificati: –

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: –

Indisponibili: Olivera, Elmas

Squalificati: –