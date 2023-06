Probabili formazioni Spagna-Croazia, Europei Under 21 2023

Le probabili formazioni di Spagna-Croazia, gara della fase a gironi degli Europei Under 21 2023, in programma tra Romania e Georgia. Fischio d’inizio alle 20.45 di sabato 24 giugno. Le Furie Rosse hanno dimostrato di essere una squadra fenomenale all’esordio e vuol riconfermarsi contro i croati che invece hanno perso malamente e in modo inaspettato il primo match. Chi avrà la meglio? Ecco le probabili formazioni.

Le probabili formazioni di Spagna-Croazia

Spagna (4-3-3): Tenas; L Martinez, Paredes, Pacheco, Miranda; Bianco, Alex Baena, Rodri; Sancet, Sergio Gomez, Abel Ruiz.

Ballottaggi: –

Indisponibili:

Squalificati: –

Croazia (4-3-1-2): Kotarski; Sigur, Franjic, Perkovic, Colina; Bulat, Prsir, Kacavenda; Baturina; Frigan, Beljo.

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –