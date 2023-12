Pro Sesto-Legnago Salus oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Pro Sesto-Legnago, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro salvezza che potrebbe essere estremamente decisivo per la Pro Sesto che si trova in una posizione delicata, al 17esimo posto in classifica con pochi sonni da dormire. Difronte si troverà un Legnago che al momento si trova in una posizione ibrida di classifica fra il sogno playoff e l’esigenza di rimanere fuori dalla lotta per non retrocedere. Ore 20.45 start di domenica 3 dicembre con il match in diretta su Sky Sport 254 e NOW.