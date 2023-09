Preziosi: “Thiago Motta ha le idee chiare, farà una carriera straordinaria. Juric con il Torino può centrare l’Europa”

L’ex patron del Genoa, Enrico Preziosi, ha parlato dei suoi ex giocatori al Grifone, oggi diventati allenatori di squadre di Serie A. Il focus di Preziosi, ai microfoni di Tuttosport, è stato su Thiago Motta ed Ivan Juric, uno allenatore del Bologna e l’altro allenatore del Torino.

Le parole di Preziosi su Thiago Motta: “Ricordo ancora quando lo prendemmo nel 2008. In pochi credevano in Thiago, che invece dimostrò di essere un grande metronomo. Motta era il classico centrocampista che faceva girare la squadra. Anche da tecnico ha le stesse idee chiare di quando giocava. Si sa far rispettare: ha gli attribuiti e non ha paura di imporre le sue idee. Farà una carriera straordinaria”.

Su Juric: “Può centrare l’Europa con il Torino. Ormai sono anni che Ivan lavora molto bene ed è arrivato il momento giusto per centrare un piazzamento europeo. Se lo merita. Ricordo dell’Ivan giocatore una generosità mai vista, usciva dal campo solo quando era stremato. Come tecnico ha dimostrato di essere molto capace. Sa gestire bene il gruppo. Arriverà lontano col Toro“.