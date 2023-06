Il presidente del Besiktas si scaglia contro Alli: “Non tornerà. Deve riprendersi dal punto di vista umano”

Dele Alli è stato sicuramente un fiore che poteva sbocciare nel panorama europeo del mondo del calcio. Il talento inglese non è mai sbocciato, non riuscendo a trovare un briciolo di continuità in nessuna delle sue esperienze. L’ultima al livello cronologico è stata quella in Turchia al Besiktas in cui però l’ex Tottenham non è riuscito ad insediarsi.

Proprio per tali motivi il presidente del club turco Ahmet Nur Cebi ha parlato ai microfoni di BeIn Sports. togliendo ogni dubbio sul presunto ritorno di Alli in Turchia. Queste le parole del patron del Besiktas: “Era un giocatore attorno al quale c’era grande fermento quando è arrivato in prestito da noi, nello scorso agosto. Ci abbiamo creduto tanto ma non tornerà, è finita. Non ci ha dato quanto ci aspettavamo e mi auguro che si riprenda come essere umano”